Media Kit
Magazine Editions

2024 Edition

Cruise Industry Outlook

Case Study

Norwegian Cruise Line Holdings

Executive Interview

Harry Sommer

President and CEO, Norwegian Cruise Line Holdings

READ NOW

Previous Editions

Jan/Feb 2011

Mar/Apr 2011

May/June 2011

July/Aug 2011

Sept/Oct 2011

Nov/Dec 2011

Jan/Feb 2012

Mar/Apr 2012

May/June 2012

July/Aug 2012

Sept/Oct 2012

Nov/Dec 2012

Jan/Feb 2013

Mar/Apr 2013

May/June 2013

July/Aug 2013

Sept/Oct 2013

Nov/Dec 2013

Jan/Feb 2014

Mar/Apr 2014

May/June 2014

July/Aug 2014

Sept/Oct 2014

Nov/Dec 2014

Jan/Feb 2015

Mar/Apr 2015

May/June 2015

July/Aug 2015

Sept/Oct 2015

Nov/Dec 2015

Jan/Feb 2016

Mar/Apr 2016

May/June 2016

July/Aug 2016

Sept/Oct 2016

Nov/Dec 2016

Jan/Feb 2017

Mar/Apr 2017

May/June 2017

July/Aug 2017

Sept/Oct 2017

Nov/Dec 2017

Jan/Feb 2018

Mar/Apr 2018

May/June 2018

July/Aug 2018

Sept/Oct 2018

Nov/Dec 2018

Jan/Feb 2019

Mar/Apr 2019

May/June 2019

July/Aug 2019

Sept/Oct 2019

Nov/Dec 2019

Jan/Feb 2020

Mar/Apr 2020

May/June 2020

July/Aug 2020

Sept/Oct 2020

Nov/Dec 2020

Jan/Feb 2021

Mar/Apr 2021

May/June 2021

July/Aug 2021

Sept/Oct 2021

Nov/Dec 2021

Jan/Feb 2022

Mar/Apr 2022

May/June 2022

July/Aug 2022

Sept/Oct 2022

Nov/Dec 2022

Jan/Feb 2023

Mar/Apr 2023

May/June 2023

July/Aug 2023

Sept/Oct 2023

Nov/Dec 2023

Jan/Feb 2024

Mar/Apr 2024

May/June 2024

July/Aug 2024

Sept/Oct 2024

Nov/Dec 2024

Jan/Feb 2025

Mar/Apr 2025

May/June 2025

July/Aug 2025